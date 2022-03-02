Украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита»

32-летний защитник российского клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий покидает команду.

Об этом заявили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что игрок попросил о досрочном расторжении контракта из-за с тяжелой семейной ситуации.

Футболисты «Зенита» и болельщики попрощались с Ракицким. Его поблагодарили за время, проведенное в Санкт-Петербурге, а также за профессиональное отношение к игре. Неравнодушные выразили надежду еще встретиться на футбольном поле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В ответном стыковом матче плей-офф он сыграл в Севилье вничью с местным «Бетисом». Матч закончился со счетом 0:0. Петербургский клуб покидает Лигу Европы.