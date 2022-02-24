«Зенит» вылетел из Лиги Европы после ничьей с испанским «Бетисом»

«Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В ответном стыковом матче плей-офф он сыграл в Севилье вничью с местным «Бетисом». Матч закончился со счетом 0:0.

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Несмотря на множество голевых моментов и насыщенную игру, счет так и не удалось открыть. Причем сине-бело-голубые забили дважды, но оба мяча не были засчитаны: гол Юри Альберто отменили из-за офсайда, а гол Чистякова не засчитали после просмотра VAR.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 17 февраля, петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 3:2.