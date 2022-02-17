«Зенит» упустил победу в Лиге Европы на своем поле и отдал ее «Бетису»

"Зенит" упустил победу в Лиге Европы на своем поле и отдал ее "Бетису". Фото: Twitter команды "ФК "Зенит""

"Зенит" упустил победу в Лиге Европы на своем поле и отдал ее "Бетису". Фото: Twitter команды "ФК "Зенит""

В четверг, 17 февраля, петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 3:2.

Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА проходил в рамках сезона 2021/2022. Петербургской команде не удалось занять первенство даже несмотря на два забитых мяча. Об этом сообщается в официальном Twitter команды «ФК «Зенит»».

«Зенит» проигрывает уже третий матч подряд в Лиге Европы. Уже 24 февраля «Зенит» сыграет в гостях на испанском стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В сегодняшнем матче на 8 минуте счет открыл «Бетис». После испанская команда укрепила позиции на 18-й минуте. На 25-й минуте головой гол забил нападающий Артём Дзюба. Сравнял счет на 28 минуте бразильский нападающий «Зенита» Малком.

В сезоне-2018/2019 «Зенит» выступал в плей-офф Лиги Европы. В то время на стадии 1/8 финала петербургская команда проиграла в двух матчах «Вильярреалу». На свой площадке «Зенит» потерпел поражение со счетом 1:3. Следующий проигрыш случился на выезде — счет получился 1:2 и не в пользу петербургской команды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что футбольный клуб «Зенит» начал новый 2022 год победой над футбольным клубом «Эмирейтс». Матч проходил в Дубае.