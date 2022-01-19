В 2022 год петербургский «Зенит» ворвался с победой над «Эмирейтс»

В 2022 год петербургский &#171;Зенит&#187; ворвался с победой над &#171;Эмирейтс&#187;
В 2022 год петербургский "Зенит" ворвался с победой над "Эмирейтс". Фото: Twitter/ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» начал новый 2022 год победой над футбольным клубом «Эмирейтс» в Дубае.

В среду, 19 января, «Зенит» сразился на тренировочных сборах в ОАЭ и одержал победу со счетом 3:0. Об этом сообщается в официальном Twitter команды.

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник Клаудиньо, а уже на 50-й преимущество российской команды в счёте упрочил хавбек Александр Ерохин. Спустя еще шесть минут Ерохин оформил дубль, установив итоговый счёт встречи.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил матч, он заявил, что ему все понравилось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. матч прошел в понедельник, 17 января, на «Сибур Арене». Встреча завершилась со счетом 81:68.

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