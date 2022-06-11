У Троицкого моста каршеринг влетел в людей и скинул девушку в Неву

У Троицкого моста каршеринг влетел в людей и скинул девушку в Неву. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

У Троицкого моста каршеринг влетел в людей и скинул девушку в Неву. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

На Дворцовой набережной утром 11 июня произошло ДТП, в результате которого одна из пострадавших оказалась в Неве.

Авария произошла с участие каршеринга. Как отмечают очевидцы группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ», автомобиль на огромной скорость ехал со стороны Воскресенской набережной на красный, после этого он подпрыгнул на трамвайных путях и врезался в людей.

Стало известно, то каршеринг задел девушку, которая упала в Неву. По информации «78.ru» со ссылкой на источник, пострадавшую спас парень, который откачал девушку, сделав ей искусственное дыхание. В настоящее время информация о её состоянии уточняется.

Отмечается, что в момент аварии в машине находились три человека: водитель и два пассажира, один из которых парень, а другой — девушка 17 лет, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Все детали и обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительный органы вечером 9 июня разбирались с дело об изнасиловании 35-летей женщины и похищении ее телефона на 7 тысяч рублей в Центральном районе.