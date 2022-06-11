На набережной реки Фонтанки гость изнасиловал женщину и похитил у нее мобильный

На набережной реки Фонтанки гость изнасиловал женщину и похитил у нее мобильный. Фото: Baltphoto

На набережной реки Фонтанки гость изнасиловал женщину и похитил у нее мобильный. Фото: Baltphoto

В Центральном районе правоохранительный органы вечером 9 июня разбирались с дело об изнасиловании 35-летей женщины и похищении ее телефона на 7 тысяч рублей.

Звонок в полицию поступил около 21:23. Как стало известно gazeta.SPB, неработающая женщина рассказала об изнасиловании малознакомым человеком который находился в гостях на набережной реки Фонтанки, 58.

После этого женщина прошла осмотр в Мариинской больнице, где у нее подтвердили диагноз и отправили домой после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Около 12:50 в пятницу правоохранительные органы «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении преступления гражданина Тувы 2002 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спустя 29 лет в Петербурге задержал мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девушек и торговле органами.