В Петербурге нашли кладовщика, совершившего два изнасилования 29 лет назад

Спустя 29 лет в Санкт-Петербурге задержал мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Задержанный петербуржец работает кладовщиком. Как стало известно Gazeta.SPB, 13 мая в 1993 году мужчина совершил изнасилование пятнадцатилетней, на тот момент, девушки в парадной на проспекте Энтузиастов, 44.

Более того, выяснилось, что в том же году обвиняемый совершил такое же преступление в отношении другой девушки, за которое был осужден.

В настоящий момент заведено уголовное дело. Мужчина находится по подпиской о невыезде. До этого злоумышленник также был осужден на 13 лет лишения свободы по статьям «Захват заложника», «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпино задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних.