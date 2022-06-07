В Колпино задержали подозреваемого в развращении двух пятнадцатилетних девочек

В Колпино задержали подозреваемого в развращении двух пятнадцатилетних девочек
В Колпино задержали подозреваемого в развращении двух пятнадцатилетних девочек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В понедельник, в Колпино задержали мужчину, который подозревается в развращении несовершеннолетних.

Об инциденте стало известно еще пятого июня. Через экстренные службы девятнадцатилетний гражданин рассказал, что к нему обратились две пятнадцатилетние девочки. Они сообщили, что находясь в гостях мужчина приставал к ним.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина был девочкам малознаком. В воскресенье по подозрению в совершении преступления почти сразу же, около 21:45, был задержан подозреваемый 47 лет, рабочий ПАО «Ижорские заводы», который, предположительно, находясь в снимаемой под найм квартире в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении двух девочек 2007 года рождения.

Позже, 6 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Подозреваемый помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник на проспекте Юрия Гагарина задержали разнорабочего, который, предположительно, попытался изнасиловать гражданку 1998 года рождения.

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