В Московском районе задержали подозреваемого мигранта, пытавшегося изнасиловать петербурженку

В понедельник на проспекте Юрия Гагарина задержали разнорабочего, который, предположительно, попытался изнасиловать гражданку 1998 года рождения.

О происшествии стало известно 6 июня. Около 01:21 ночи в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины, который сообщал о попытке изнасилования его знакомой неизвестным гражданином.

Позже заявление подала и сама девушка, которая рассказала, что в период с 01:00 до 01:20 у дома 24, корпус 1 по проспекту Юрия Гагарина неизвестный мужчина, применив физическую силу, пытался склонить ее к действиям сексуального характера против воли. Медики зафиксировали у пострадавшей ЗЧМТ, гематому нижней челюсти слева и лобной области справа, разбитую губу, ссадину на шее и и ногах.

В тот же день было возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого удалось задержать в 8 часов вечера по месту жительства на проспекте Юрия Гагарина, 26, корпус 1. Мужчина был задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице задержан мигрант, который избивал и отбирал смартфоны у курьеров во Фрунзенском районе.