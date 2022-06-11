Стали известны подробности смертельного ДТП с каршерингом и девушкой, упавшей в Неву

Оказалось, что ДТП, которое произошло сегодня утром, 11 июня, у Троицкого моста в Петербурге, закончилось смертью одного из его участников.

По предварительным данным в инциденте пострадали четыре человека, один из которых сам водитель разбитого вдребезги каршеринга, девушка-пешеход и два пассажира автомобиля. Выяснилось, что 17-летняя девушка, находящаяся в салоне врезавшегося в столб и набережную каршеринга, не смогла выжить. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Уточняется, что в Неву упала 29-летняя девушка, которая стояла на Дворцовой набережной во время того, как автомобиль влетел на тротуар. На горбатом мостике каршеринг подпрыгнул и потерял сцепление с дорогой. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб.

Выпавшей в реку на помощь поспешили прохожие, которые успели вытащить ее из воды и откачать. Девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

На пассажирских сидениях в каршеринге находились 21-летний молодой человек и девушка 17-20 лет, которая скончалась в реанимации. В настоящий момент личность погибшей устанавливается.

Каршерингом управлял 20-летний курсант военного института, который из всех получил меньше всего повреждений. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Правоохранительные органы уточнили, что молодой человек был пьян.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что очевидцы отмечали, автомобиль на огромной скорость ехал со стороны Воскресенской набережной на красный, после этого он подпрыгнул на трамвайных путях и врезался в людей.