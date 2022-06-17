На Алтае продолжаются поиски петербурженки, упавшей в реку у горы Белуха

На Алтае продолжаются поиски петербурженки, упавшей в реку у горы Белуха
На Алтае продолжаются поиски петербурженки, упавшей в реку у горы Белуха. Фото: "Яндекс.Карты"

Туристка из Санкт-Петербурга упала в реку у подножия горы Белуха на Алтае. Сейчас ее ищут с помощью вертолета Ми-8.

О поисках петербургской туристки рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай. Отмечается, что вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС вылетел из Абакана на поиски пропавшей.

Вертолет доставит спасателей на место поисков, где они проведут аэровизуальное обследование территории, заверили в пресс-службе.

Накануне в Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода женщина исчезла. Она входила в туристическую группу, которая не была зарегистрирована.

Инструкторы турбазы «Высотник» провели обследование береговой линии от места падения до водопада Текелю протяженностью 7 км. К сожалению, поиск не дал результатов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае петербургский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» с начала года получил 222 заявки о пропаже детей.

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На Алтае продолжаются поиски петербурженки, упавшей в реку у горы Белуха