Кибер Фронт Z организует серию дискуссий об СВО

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию дискуссий, посвященных специальной военной операции и необходимости специальной внутренней операции.

Мероприятия Кибер Фронта традиционно будут проходить на Университетской набережной, 25. Первое начнется в пятницу, 17 июня, в 18:00 и будет посвящено необходимости специальной внутренней операции.

Гости встречи обсудят с экс-депутатом Госдумы Вячеславом Лысаковым, что делать со стихийной культурной повесткой и отсутствием патриотического фильтра в инфопространстве.

В субботу, 18 июня, пройдет встреча главой Русской общины в США Еленой Бренсон и правозащитницей Мирой Тэрадой, которые расскажут есть ли у российской армии надежный тыл.

В воскресенье, 19 июня, состоится встреча с добровольцем одного из отрядов, который недавно вернулся с передовой СВО. Из первых уст участники мероприятия узнают, что реально происходят на полях сражений.