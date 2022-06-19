В рамках ПМЭФ прошло обсуждение воссоздания колокольни Смольного монастыря

Специалисты архитектурного и градостроительного сообщества России и дружественных стран в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили реализацию воссоздания памятников архитектуры в условиях современных мегаполисов.

В формате круглого стола прошла дискуссия «Историко-культурная среда городов: роль воссоздания архитектурных доминант». Во время обсуждения участники обсудили, насколько целесообразно сейчас заниматься такими проектами. Спикерами дискуссии выступили представители бизнеса, властных структур и архитектурных ассоциаций.

Главной темой обсуждения стал проект по восстановлению колокольни Смольного монастыря. Еще в середине 18 века он должен был войти в общий архитектурный ансамбль собора, придуманного главным архитектором Петербурга Франческо Растрелли, однако работа по строительству не продвинулась дальше второго из пяти уровней, задуманных архитектором. По утвержденному проекту колокольня должна была возвыситься на 168 метров.

Директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илья Козлов отметил, что воссоздание подобных объектов имеет культурно-историческую ценность, правда в настоящее время имеются некоторые ограничения. Обсуждение было вынесено на ПМЭФ и стало следующим этапом диалога между экспертами и петербуржцами.

В настоящее время колокольня — это несколько фундаментов. Их наличие подтверждено археологами, как утверждает экспертное сообщество, эти сооружения не являются объектом археологии и не входят в состав объекта культурного наследия, ансамблю федерального значения «Смольный монастырь».

Козлов подчеркнул, что в рамках дискуссии есть возможность представить свое мнение и представления касательно проекта Смольного собора, а также выслушать советы от специалистов. Указанная колокольня может стать четвертой доминантой, которую реализует Фонд на территории Петербурга. По словам Козлова, сейчас необходима связь с городом по этому вопросу.

За время работы над проектом, которая идет на протяжении нескольких лет, удалось выработать подходящий способ общения со всеми структурами и приступить к формированию проекта будущего строения.

Кроме того уточняется, что на сегодняшний день вид Смольного собора со Свердловской и Арсенальной набережных испорчен, а колокольня может это исправить. Козлов заметил, что Смольный собор привлекает горожан и туристов, поэтому его развитие крайне важно. По мнению Фонда, колокольня вернет собору доминирующее значение и исправит общий вид диссонирующих объектов, не вписывающихся в городскую панораму.

Колокольня находится в границах охранной зоны. Там, согласно федеральному законодательству, строительство новой архитектурной доминанты не допускается. Также существуют панорамы и виды городского ландшафта, которые утверждены приказом Минкультуры России. В связи с этим строительство нового элемента в архитектурном ансамбле, который будет располагаться в границах исторического поселения, требует дополнительных согласований по документам.

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт‑Петербурга Сергей Макаров полагает, что во время обсуждения можно отработать идею, которая поможет законодателям сделать существующие запреты мягче. Макаров подчеркнул, что разговор об этом — верное решение.

«Не стоит забывать, что Петербург — первый российский объект в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому возможность реализации таких проектов становиться необходимым проведение процедур, предусмотренных Конвенцией 1972 года и руководством по ее исполнению», — подчеркнул Макаров.

Вопросы сохранения и воссоздания объектов культурного наследия для современной России важны и нуждаются в поддержке особенно со стороны горожан, единогласны говорят эксперты.

В свою очередь, президент Союза архитекторов России и заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Григорьев заметил, что называть это воссозданием сложно, однако, все же выступил за строительство колокольни. По его мнению, тема воссоздания архитектурных доминант на сегодняшний день очень актуальна в России. Так, эксперты занимаются исследованием городских панорам уже не один год и есть готовые кейсы, в которых уже есть выявленные научным путем точки возможности реализации высотных проектов.

О необходимости воссоздания колокольни свидетельствует проект заслуженного архитектора России, вице-президента Региональной творческой общественной организации Союз Архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз Архитекторов» Михаила Мамошина. В ходе личного исследования городских панорам было доказано, что появление новой архитектурной доминанты не портит вид и небесную линию Северной столицы. Были определены основные точки обзора и проведен их анализ с помощью цифровых технологий.

Мамошин рассказал, что по заказу Елизаветы Петровны был создан монастырь, а именно — трехэлементная композиция, куда входят главный храм, колокольня и келейная часть. Тогда это была самая высокая точка города. Основной идеей Растрелли являлся далекий обзор монастыря, чтобы он постоянно менял свои ракурсы, смыслы и сюжеты, однако это будет осуществимо только при законченной композиции. Для этого и нужно восстановление колокольни.

Член Совета по культурному наследию при Губернаторе Санкт-Петербурга и член Правления Союза архитекторов Санкт-Петербурга Роман Муравьев выделил уникальность барочного ансамбля и заявил, что уже на протяжении 150 лет объект ждет своего завершения, законченности смысла зодчего.

«В Петербурге есть колоссальная вертикаль, где просто не хватает доминанты. И мы понимаем, что все церковные доминанты в свое время были просто уничтожены. Сейчас мы испытываем их острую нехватку», — заключил Муравьев.

По мнению специалиста, утверждение, что колокольня может закрыть собор, лишено смысла, так как рассмотрены разные видовые точки и выяснено, что реализация проекта только дополнит общую композицию. Эксперты отметили, что более реальным кажется вариант строительства колокольни высотой 140 метров, и в материалах Растрелли такой вариант есть.

Во время дискуссии также звучали доклады, посвященные значимости воссоздания архитектурных доминант и религиозных исторических объектов. В результате был сделан вывод, что перед реализацией задуманной идеи требуется проведение системного анализа всех историко-культурных аспектов строительства колокольни Смольного монастыря.

Таким образом, нужно изучить этапы строительной истории монастыря, выявить причины, повлекших отказ от реализации высочайше утвержденного авторского замысла Франческо Растрелли. Эксперты выявили самые яркие проблемные точки и способы их решения.

В одном сошлись все — представлять общественности финальное решение пока рано. Тема требует более детальной проработки и дополнительных обсуждений. Дискуссия на ПМЭФ стала отправной точкой для начала диалога по проекту колокольни.