Отчим поджог падчерицу во время празднования дня рождения жены в Ленобласти

Отчим поджог падчерицу во время празднования дня рождения жены в Ленобласти. Фото: Pxhere

Отчим поджог падчерицу во время празднования дня рождения жены в Ленобласти. Фото: Pxhere

В Ленинградской области 19-летняя девушка из-за отчима получила тяжелые ожоги во время празднования дня рождения своей матери.

В ночь с 19 на 20 июня, находясь у себя дома в селе Воскресенское на Центральной улице, 15б пострадавшая была облита бензином, а в результате того, что это было сделано на открытой местности у костра, девушка загорелась.

Как стало известно Gazeta.SPB, в страшном инциденте виноват 47-летний выпивший отчим, который, кстати, также попал бензином и на себя, но травм не получил. Известно, что компания собралась отпраздновать день рождения матери девушки.

В результате пострадавшая была госпитализирована с серьезными ожогами и направлена в реанимацию.

По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка и уточняются все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полях Гатчинского района мужчина наткнулся на труп своей жены. У женщины была пробита голова.