Эксперты рассказали о последствиях возвращения ставок по льготной ипотеке на докризисный уровень

После предложения президента России Владимира Путина банки сразу высказали свое намерение снизить ставки по льготной ипотеке, некоторые из них даже начали принимать предварительные заявки. По мнению экспертов, снижение ставки может положительно сказаться на спросе ипотеки и увеличить объем выдаваемых кредитов примерно на 20%.

Также сейчас становится все популярнее страховка собственного жилья, которая также преимущественно связана с ипотекой, так как страхование является обязательным условием. Об этом пишет «МК в Питере». Соответственно, чем выше будет доля ипотечных кредитов, тем актуальнее будет такая услуга как страховка жилья.

Даже если ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%, программа будет по-прежнему действовать до конца года, заметил Путин на ПМЭФ.

В банках надеются, что снижение ставки существенно простимулирует спрос на ипотеку. Руководитель «Росбанк дома» Денис Ковалев поделился с «Ведомостями», что улучшение условий по госпрограмме поддержит рынок ипотеки и сократит наблюдающееся проседание по сравнению с 2021 годом.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова в свою очередь добавила, что возвращение к уровню ставки второго полугодия 2021 года, если сохранять действующие лимиты, положительно отразиться на спросе и поддержит застройщика.