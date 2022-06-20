В Минздраве отметили уверенный рост отечественного фармацевтического рынка

На сегодняшний день в натуральном выражении две трети объема фармацевтического рынка в России составляют отечественные препараты, рассказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

На IX международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения» Глаголев подчеркнул, что отечественный фармацевтический рынок уверенно двигается вперед. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт заметил, что капитализация рынка составляет около 2 трлн рублей, из этого две трети в натуральном выражении занимают отечественные лекарственные препараты.

Сейчас почти 95% из российских препаратов производятся в стране по полному циклу. Однако несмотря на это специалист отметил, что соотношение между отечественными и зарубежными лекарствами все еще есть. Финансовая доля российских препаратов все еще занимает только одну треть.

Также замминистра заверил, что все лекарства, которых не хватало в конце марта, сейчас доступны и не имеют признаков дефицита.

Также «Москва.Ру» писала, что аналитики компании DMTEL поделились результатами исследования мобильной связи в столице на фоне действующих санкций, связанных с поставками телекоммуникационного оборудования.