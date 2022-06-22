Синоптик Александр Колесов рассказал, какой была погода 22 июня 1941 года

Погода 22 июня 1941 года в Ленинграде была солнечной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погода 22 июня 1941 года в Ленинграде была солнечной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода стояла в Ленинграде в день начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, что в этот страшный день в Ленинград наконец-то пришло лето. Вся весна была очень холодной, дождливой и затяжной. Такая погода была не только в Ленинграде, но и во всей Европейской территории Советского Союза. Солнце вернулось в город только 22 июня 1941 года.

В день начала войны осадков в Ленинграде не было. Ночью на улице было +11,3 градуса, а днем воздух прогрелся до +19 градусов.

В целом июнь того года был очень холодным, средняя температура не достигала даже +12 градусов.

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