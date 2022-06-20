Петербуржцам рассказали о жаре в 30 градусов к выходным

Петербуржцам рассказали о жаре в 30 градусов к выходным. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам рассказали о жаре в 30 градусов к выходным. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

После относительно длительных дождей и похолодания в Петербург вернутся тепло. На выходных ожидается увеличение температуры до 30 градусов.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов начал день с благоприятного прогноза на эту неделю. В город придет антициклон, который принесет тепло, — будет сухо и жарко.

Еще пару дней по территории города еще пройдут отдельные кратковременные дожди. Несмотря на то, что циклон «Ophelia» ушёл далеко на восток, он все еще продолжает влиять на петербургскую погоду.

Потепление начнется с середины недели. Так, температуры изменятся, столбик термометра поднимется до +20 градусов, а во второй половине недели — до +25 градусов. Существует вероятность, что к выходным воздух прогреется до +30 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пока еще продолжается полоса похолодания, и на территории города все еще господствуют кратковременные дожди.