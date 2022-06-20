Во вторник петербуржцам обещают прекращение дождей, но сегодня пока прохладно

Во вторник петербуржцам обещают прекращение дождей, но сегодня пока прохладно
Во вторник петербуржцам обещают прекращение дождей, но сегодня пока прохладно. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге продолжается полоса похолодания, и на территории города все еще господствуют кратковременные дожди.

В понедельник метеорологические условия в Петербурге продолжит определять тыловая часть циклона, уходящего на восток, рассказывает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, при этом температурные показатели продолжают оставаться на 1-2 градуса ниже положенных по климату значений.

В течение дня температура воздуха составит от +17 до +19 градусов тепла, а по области — от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

По ожиданиям Леуса, завтра дожди прекратятся и немного потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прогнозу специалиста уже к середине следующей недели в Центральной России выпадет половина месячной нормы осадков.

ленобласть михаил леус новости СПб погода прогноз


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец, защитивший супругу от обидчика арбузом, получил условный срок
В Петербурге скорая забрала подростка, которого нашли лежащим на проспекте ...
Минцифры заявили, что россиян, использующих VPN, наказывать не будут
В Петербурге задержаны двое подозреваемых в похищении сумки с 13 млн
Боррель заметил, что покупать продовольствие и удобрение из России все ...
В Красносельском районе задержали подозреваемого, который мог нагло ...
«Десерт Фентези» хочет построить морозильник на полмиллиарада в ...
За последние 24 часа в Ленобласти скончался пациент с коронавирусом