Во вторник петербуржцам обещают прекращение дождей, но сегодня пока прохладно

Во вторник петербуржцам обещают прекращение дождей, но сегодня пока прохладно. Фото: Pxhere

Во вторник петербуржцам обещают прекращение дождей, но сегодня пока прохладно. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге продолжается полоса похолодания, и на территории города все еще господствуют кратковременные дожди.

В понедельник метеорологические условия в Петербурге продолжит определять тыловая часть циклона, уходящего на восток, рассказывает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, при этом температурные показатели продолжают оставаться на 1-2 градуса ниже положенных по климату значений.

В течение дня температура воздуха составит от +17 до +19 градусов тепла, а по области — от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

По ожиданиям Леуса, завтра дожди прекратятся и немного потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прогнозу специалиста уже к середине следующей недели в Центральной России выпадет половина месячной нормы осадков.