Синоптик заключил, что в Центральной России скоро выпадет половина месячной нормы осадков

Последние дни в Петербурге, а также еще в некоторых городах России идут дожди, погода нестабильна и периодически встречаются грозы. По прогнозу специалиста, уже к середине следующей недели в Центральной России выпадет половина месячной нормы осадков.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, как будут обстоять дела с осадками на следующей неделе. По словам специалиста, в Центральной России на следующей неделе будни будут дождливыми. С понедельника будет несколько прохладно.

Тишковец заметил, что общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35-40 мм, что составляет практически половину всей месячной нормы. Таким образом, к концу недели будет исчерпан 100% «лимит небесной влаги в июне».

Тем не менее синоптик обнадежил, что к выходным погода прояснится, и придет потепление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 19 июня, в некоторых районах Северной столицы под звуки грома падал град.