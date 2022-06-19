В воскресенье Петербург под звуки грома засыпало градом и залило дождем

В воскресенье Петербург под звуки грома засыпало градом и залило дождем. Фото: Gazeta.spb.ru

В воскресенье Петербург под звуки грома засыпало градом и залило дождем. Фото: Gazeta.spb.ru

В социальных сетях шокированные петербуржцы делятся снимками крупных градин, которые вперемешку с дождем обрушились на город в воскресенье с утра.

В некоторых районах Северной столицы под звуки грома падали крупные холодные шарики. В частности, непогода разыгралась на Васильевском острове и Дворцовой площади. Ливень около 10:30 и закончился к 11 часам. Град, помимо центра, выпал и на Петроградской стороне, и в Купчино, и на Ржевке.

Позже выглянуло солнце, где-то даже показалась радуга. Погода обещает быть очень нестабильной.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу заблаговременно сообщили: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июня в городе ожидается гроза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сильный ветер устроит потенциально опасную погоду в Петербурге в воскресенье, 19 июня.