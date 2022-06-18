В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра 19 июня

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра 19 июня
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сильный ветер устроит потенциально опасную погоду в Северной столице в воскресенье, 19 июня.

По данным Гидрометцентра, завтра с 10:00 до 20:00 в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили в связи с сильным ветром, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, «желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Петербургских водителей и пешеходов попросили проявлять особую осторожности на дорогах.

По данным синоптиков «Северо-Западного УГМС», в воскресенье в городе будет переменная облачность. Ночью и днем будут идти дожди. Воздух днем прогреется до плюс 17-19 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что атмосферный фронт принесет в Петербург дожди 18 июня.

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