Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди 18 июня

В Петербурге в субботу небо будет затянуто облаками, а ближе к вечеру начнутся дожди.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, погода сегодня будет определяться влиянием и прохождением атмосферного фронта с запада. Небо постепенно затянет облачной пеленой, а во второй половине дня на Северную столицу обрушатся дожди.

Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, в Ленобласти температура составит от +17 до +22 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 3-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 753 мм рт.ст., что ниже нормы.

Рассчитывать на потепление в воскресенье не стоит. Ожидаются небольшие дожди, возможна гроза, а температура будет немного ниже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково в субботу задержаны восемь рейсов.