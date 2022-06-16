В Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью

В Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью
В Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью. Фото: Baltphoto

В четверг утром, 16 июня, петербургские туристы и жители не смогли улететь в Анталью. У некоторых это вызвала недоумение, поэтому в Пулково прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Как сообщают «Невские новости», в пресс-службе воздушной гавани объяснили, что рейсы отменила сама авиакомпания.

«Эти рейсы были отменены заранее авиакомпанией», — заявили в пресс-службе.

До этого вылеты самолетов в Анталью на 16 июня, действительно, были запланированы когда-то, но после их решили не выполнять. При этом билеты на эти рейсы не продавались, и скопления пассажиров в аэропорту Пулково в настоящий момент нет, заметили в пресс-службе. Также не складывается ситуации, когда отменили два рейса, а люди все равно пришли и не улетели.

Отмененные рейсы должна была совершить компания «Азур Эйр». В настоящее время петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 июня петербургский аэропорт Пулково не покинуть 6 самолетов. Еще 3 воздушных судна отправятся по намеченному маршруту с опозданием.

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В Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью