В Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью

В четверг утром, 16 июня, петербургские туристы и жители не смогли улететь в Анталью. У некоторых это вызвала недоумение, поэтому в Пулково прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Как сообщают «Невские новости», в пресс-службе воздушной гавани объяснили, что рейсы отменила сама авиакомпания.
«Эти рейсы были отменены заранее авиакомпанией», — заявили в пресс-службе.
До этого вылеты самолетов в Анталью на 16 июня, действительно, были запланированы когда-то, но после их решили не выполнять. При этом билеты на эти рейсы не продавались, и скопления пассажиров в аэропорту Пулково в настоящий момент нет, заметили в пресс-службе. Также не складывается ситуации, когда отменили два рейса, а люди все равно пришли и не улетели.
Отмененные рейсы должна была совершить компания «Азур Эйр». В настоящее время петербургский аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 июня петербургский аэропорт Пулково не покинуть 6 самолетов. Еще 3 воздушных судна отправятся по намеченному маршруту с опозданием.