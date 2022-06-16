В Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью

В четверг утром, 16 июня, петербургские туристы и жители не смогли улететь в Анталью. У некоторых это вызвала недоумение, поэтому в Пулково прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Как сообщают «Невские новости», в пресс-службе воздушной гавани объяснили, что рейсы отменила сама авиакомпания.