В четверг из Пулково не вылетят 6 запланированных самолетов

Сегодня, 16 июня, петербургский аэропорт Пулково не покинуть 6 самолетов. Еще 3 воздушных судно отправятся по намеченному маршруту с опозданием.

В ночь с 15 на 15 июня из Пулково уже не был отправлен рейс в Анталью, которой до этого был поставлен на 03:10. Уже под утро, в 04:45, отменили самолет в Самарканд. В 07:30 не был осуществлен очередной рейс в Анталью.

Ближайший отмененный самолет на 15:10. Он должен был отправиться по направлению «Санкт-Петербург — Хургада». Следующим по списку следует воздушное судно в Даламан на 15:25. Из самых поздних не осуществленных сегодня маршрутов — «Санкт-Петербург — Нур-Султан на 22:00.

Позже запланированного отправить самолет в Сочи. До этого он должен был вылететь в 08:45, но теперь время отправления перенесли на 09:25. Рейс «Санкт-Петербург — Ургенч» с 10:20 перенесли на 12:30″. Вместо 16:00 самолет в Даламан из петербургского аэропорта вылетит почти а час позже, — в 16:50.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло, вылетят по расписанию. Изменения маршрутов можно увидеть на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на время перекроют съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе в Санкт-Петербурге.