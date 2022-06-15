С 29 июня по 16 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

С 29 июня по 16 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
С 29 июня по 16 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Временно перекроют съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе в Санкт-Петербурге.

Полное перекрытие участка намечается в связи с производством дорожных работ на 68 километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга (А-118). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в период с 29 июня по 16 июля на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью будет перекрыт съезд №8.

Отмечается, что время проведения работ будут установлены дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место проведения работ, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 18 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе будут перекрывать полосы. с 20 июня по 18 июля будут ограничивать пропускную способность съезда с Пулковского шоссе по направлению их аэропорта на внешнее кольцо КАД.

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