На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение на месяц

На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение на месяц
Движение будет ограничено с 20 июня по 18 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

До 18 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе будут перекрывать полосы.

Дорожники с 20 июня по 18 июля будут ограничивать пропускную способность съезда с Пулковского шоссе по направлению их аэропорта на внешнее кольцо КАД. На этом съезде всего две полосы движения, поэтому перекрывать их будут по очереди. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет ограничено с 20 июня по 18 июля. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

За месяц на развязке должны заменить деформационный шов. Работы будут проводиться круглосуточно, в три смены. Пропускную способность будут ограничивать в два этапа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что режим работы станции метро «Нарвская» изменится с 14 июня. Время работы станции может быть изменено с учётом фактического пассажиропотока. Жителей и гостей Петербурга просят учитывать факт работ по капремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

дорожный ремонт кад новости СПб ограничение движения пулковское шоссе развязка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Бизнес сможет через «Госуслуги» жаловаться на нарушения моратория ...
Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд
В России за сутки коронавирусом заразились 3 678 человек
В Ленобласти за сутки выявили 39 случаев коронавируса
Петербург сохраняет 3 место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки
В Петербурге подтвердили еще 217 случаев коронавируса
Временным главой администрации Пушкинского района назначили Андрея Чапурова
В сгоревшей квартире на Маршала Новикова нашли труп мужчины