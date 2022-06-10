На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение на месяц

Движение будет ограничено с 20 июня по 18 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение будет ограничено с 20 июня по 18 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

До 18 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе будут перекрывать полосы.

Дорожники с 20 июня по 18 июля будут ограничивать пропускную способность съезда с Пулковского шоссе по направлению их аэропорта на внешнее кольцо КАД. На этом съезде всего две полосы движения, поэтому перекрывать их будут по очереди. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

За месяц на развязке должны заменить деформационный шов. Работы будут проводиться круглосуточно, в три смены. Пропускную способность будут ограничивать в два этапа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что режим работы станции метро «Нарвская» изменится с 14 июня. Время работы станции может быть изменено с учётом фактического пассажиропотока. Жителей и гостей Петербурга просят учитывать факт работ по капремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.