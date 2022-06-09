Режим работы станции метро «Нарвская» изменится с 14 июня

Режим работы станции метро &#171;Нарвская&#187; изменится с 14 июня
Режим работы станции метро "Нарвская" изменится с 14 июня. Фото: Baltphoto

Капитальный ремонт эскалатора со следующей недели меняет режим работы вестибюля станции «Нарвская».

В ГУП «Петербургский метрополитен» сообщают, что с 14 июня по 19 августа в рабочие дни режим работы станция метро «Нарвская» будет изменен.

Так, по рабочим дням с 8:10 до 9:10 вход в вестибюль будет закрыт. В период с 16:45 до 19:00 на станцию можно будет зайти в ограниченном режиме.

Также, начиная с 1 июля, вход в вестибюль будет закрыт с 22:00 до 0:36, станция будет работать только на выход, добавили в пресс-службе.

Время работы станции может быть изменено с учётом фактического пассажиропотока. Жителей и гостей Петербурга просят учитывать факт работ по капремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга запустили голосование, в котором горожане могут выбрать, где будет находиться будущая станция метро «Театральная»

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