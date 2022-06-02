Петербуржцы смогут выбрать расположение вестибюля метро «Театральная»

Городские власти запустили голосование, в котором петербуржцы могут выбрать, где будет находиться будущая станция метро «Театральная».

Петербуржцам предложили три варианта: подземный вестибюль на Театральной площади, подземный вестибюль на между домами №37 и №39 улице Декабристов, либо наземный вестибюль у дома №38 на улице Декабристов.

Голосование проводится в группе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры «ВКонтакте». На утро 2 июня лидирует вариант с расположением на Театральной площади. Голос за него отдали 49,22% пользователей.

Проголосовать можно до 10 утра 15 июня. Итоги представят на заседании техсовета при КРТИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский метрополитен переходит на летний режим с 1 июня.