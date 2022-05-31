Петербургский метрополитен переходит на летний режим с 1 июня

Петербургский метрополитен переходит на летний режим с 1 июня
Метро переходит на летний режим работы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Метрополитен Петербурга сообщил о переходе на летний график работы с 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, метро начнет работать в летнем режиме с полуночи среды, 1 июня. Петербуржцам напомнили, что корректировка проводится ежегодно в конце и начале лета.

Многолетняя практика показывает, что в летний сезон, когда школьники и студенты уходят на каникулы, а горожане отдыхают за городом, пассажиропоток в метро сокращается.

Во внепиковое время подземка снизит размеры движения поездов на линиях метро, а интервалы между поездами особо не изменятся.

Метро вернется к привычному графику работы перед началом нового учебного года, увеличив интенсивность движения поездов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на строительство двух новых веток метро Петербургу выделят кредит на 8 млрд рублей.

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