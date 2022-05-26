На строительство двух новых веток метро Петербургу выделят кредит на 8 млрд рублей

На строительство двух новых веток метро Петербургу выделят кредит на 8 млрд рублей. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

На строительство двух новых веток метро Петербургу выделят кредит на 8 млрд рублей. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

Для строительства двух веток метро Санкт-Петербург получит 8 млрд рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов.

Чтобы построить Красносельско-Калининскую и Лахтинско-Правобережную линии метро Петербург получит дополнительный инфраструктурный бюджетный кредит. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Во время заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина была поддержана заявка Санкт-Петербурга, направленная министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Так, полученные средства в ходе строительства разделят на две части. Первая — в 6,3 млрд рублей — будет направлена на строительство Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Вторая часть — в 1,7 млрд рублей — пойдет на строительство Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Большого проспекта».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 28 на 29 мая в Северной столице будет работать общественный транспорт. Возможно будет передвигаться на метро, автобусах и троллейбусах.