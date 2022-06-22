На территории музея «Дорога жизни» появится памятный камень в честь начальника ледовой трассы

Сегодня, 22 июня, на территории филиала музея «Дорога жизни» откроют памятный камень, созданный на народные средства в честь начальника ледовой трассы Михаила Нефедова.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», военная автомобильная дорога 101, получившая название «Дорога жизни», проходила неподалеку от места, где сейчас находится музей. Михаил Нефедов был одним из первых ее начальников.

У камня интересная история. Он был найден в бухте Морье и перевезен в музей. Начальник дороги погиб как раз рядом с ним в мае 1943 года во время авианалета.

По словам заведующего филиалом музея Виктора Березняцкого, Михаил Нефедов в годы блокады делал все для того, чтобы ни один обоз не провалился под лед Ладожского озера.

Памятный камень официально откроют сегодня, но к нему и раньше приходили родственники Нефедова, а также те, кто хотел почтить его память.

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