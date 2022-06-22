Финская сеть Sokos продала отели в Петербурге российским инвесторам

Российские частные инвесторы приобрели петербургские отели финской гостиничной сети Sokos.

Финский конгломерат SOK продает компанию, ведущую бизнес Sokos Hotels в городе на Неве. Три петербургских отеля перейдут покупателю с 30 июня, после чего гостиничный бизнес S Group в России будет прекращен.

Бизнес выкупили российские инвесторы и предприниматели в IT-сфере Александр Ермаков и Юрий Шумаков. Перед продажей SOK изучила биографию покупателей и убедилась, что сделка соответствует санкционным нормам ЕС.

«После закрытия сделки покупатель не будет иметь права использовать торговые марки S Group в своей деятельности», — сообщили в финской компании.

При этом у конгломерата остается в Северной столице еще один объект недвижимости. Он не входит в текущую сделку и будет продан другому покупателю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финские супермаркеты Prisma в Петербурге перейдут к владельцу «Пятерочки» и «Перекрестка».