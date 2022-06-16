Финские супермаркеты Prisma в Петербурге перейдут к владельцу «Пятерочки» и «Перекрестка»

Финские супермаркеты Prisma в Петербурге перейдут к владельцу "Пятерочки" и "Перекрестка". Фото: google.maps

Финские супермаркеты Prisma в Петербурге перейдут к владельцу "Пятерочки" и "Перекрестка". Фото: google.maps

Финский холдинг SOK Retail, управляющий в Северной столице супермаркетами Prisma, продаст свой российский бизнес X5 Group.

X5 Group принадлежат такие известные сети как «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Теперь к ним в дополнение перейдут 15 бывших супермаркетов Prisma. Об этом сообщают РИА Новости.

Вместе с супермаркетами Х5 приобретет кулинарный цех. Отмечается, что магазины планируют вернуться к работе до середины июля 2022 года после минимального ребрендинга и заполнения товарами из торговых сетей Х5. Известно, что большую часть выкупленных заведений планируют превратить в «Перекресток»

В условиях сделки с Х5 прописано сохранение рабочих мест персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце мая ритейлер ООО «ТД Интерторг», которому принадлежат сети магазинов Spar и «Народная 7Я семьЯ» начала распродавать имущество в ходе процедуры банкротства.