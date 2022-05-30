В Петербурге распродают имущество обанкротившегося Spar

Ритейлер ООО «ТД Интерторг», которому принадлежат сети магазинов Spar и «Народная 7Я семьЯ» начала распродавать имущество в ходе процедуры банкротства.

Как сообщает «Деловой Петербург», на торги выставили имущество общей стоимостью более 420 миллионов рублей. Среди лотов — специализированная техника, автомобили, офисная техника, а также торгово-складское и компьютерное оборудование.

По мнению экспертов, позиции в надлежащем техническом состоянии могут быть распроданы уже на первых торгах, несмотря на высокий шаг повышения цены — 10%.

Результаты торгов планируется подвести 1 июля 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как Spar уходил в закат: от набега петербуржцев на магазины до задержания экс-совладельца.