Как Spar уходил в закат: от набега петербуржцев на магазины до задержания экс-совладельца

В среду, 10 марта, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ бывшего совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг». Конец 2019-го года и весь прошлый год СМИ и читатели следили за тем, как банкротится четвертый по величине ритейлер Санкт-Петербурга. С рынка «Интерторг» уходил, оставляя новости о долгах и беспорядках в магазинах, которые устраивали петербуржцы, расхватывая товары по сниженным ценам.

Как уточняет РБК, вместе с Абдулаевым 10 марта правоохранители задержали юриста и финансового директора компании. Их подозревают в хищении восьми миллиардов рублей. Известно, что накануне задержания в Петербурге прошло более 30 обысков.

Следствие считает, что представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Утверждается также, что с 2015-го по 2018-й годы сотрудники предоставляли банку отчетные документы, в которых содержалась недостоверная информация о финансовом состоянии организации. По версии следователей, сделано это было, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг».

Отметим, что в феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию банкротом.

В начале прошлого года собственник объявил, что ТД «Интерторг», управляющая сетями магазинов SPAR и «Народная 7Я семьЯ» начала собственную ликвидацию. Тогда отмечалось, что компания больше не в состоянии расплачиваться с поставщиками.

При этом еще в конце 2019-го года полиция начала проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам магазинов Spar – в канун нового года ТЦ «Дунай» в Купчино обступили сотни работников «Интерторга», которые пришли за обещанными зарплатами. Позже компания объявила, что начала выплачивать долги.

Банкротство компании сопровождали новости о беспорядках, которые творились в магазинах Spar. Горожане совершали налеты на полки, расхватывая продукты и напитки. В социальных сетях появлялись многочисленные видео из магазинов с разбросанными по полу продуктами и спешащими набрать побольше покупателями.

В результате в январе прошлого года Арбитражный суд наложил арест на имущество ТД, а в феврале признал компанию банкротом.