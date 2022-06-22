Путин: в России планируется открыть индийские сетевые магазины

Путин: в России планируется открыть индийские сетевые магазины
Путин отметил, что увеличивается и присутствие РФ в странах БРИКС. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах открыть в стране индийские магазины и нарастить долю китайских авто на российском рынке.

Глава государства заявил в приветствии к участникам Делового форума БРИКС, что Россия в условиях западных санкций намерена усилить сотрудничество с бизнесом из Бразилии, Китая, Индии и ЮАР. По его словам, сейчас российские деловые круги обсуждают возможность наращивания доли автомобилей китайского производства на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Путин отметил, что увеличивается и присутствие РФ в странах БРИКС: наращиваются объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, а также развивается сотрудничество в сельско-хозяйственной сфере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти.

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