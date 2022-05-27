Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Страны Азии в апреле стали крупнейшим импортером российской нефти, впервые обогнав Европу. Аналитики прогнозируют увеличение разрыва в мае.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов Kpler. Аналитики утверждают, что самыми крупнейшими покупателями нефти из России сейчас являются Китай и Индия. Совокупный объем поставок для этих двух стран вырос до рекордного уровня, чему поспособствовало увеличение закупок Индии.

На сегодняшний день на танкерах из России транспортировалось порядка 57 миллионов баррелей нефти Urals и 7,3 миллиона баррелей нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 миллионов и 5,7 миллиона соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в апреле нефтегазовые доходы бюджета России упали на 18%.