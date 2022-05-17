В апреле нефтегазовые доходы бюджета России упали на 18%

Нефтегазовые доходы российского бюджета в минувшем апреле показали самое большое снижение за последние полтора года.

Таким образом в апреле был поставлен рекорд по низшим показателям нефтегазовых доходов бюджета России за полгода. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что снижение к году составило 18%, не учитывая инфляцию. По итогам апреля размер ненефтегазовых доходов федерального бюджета составил 1,06 триллиона рублей против 1,29 триллиона в 2021 году. В свою очередь, предыдущий рекорд по снижению ненефтегазовых доходов бюджета был установлен в августе 2020 года и был равен 23%

Ранее gazeta.spb.ru писала, что итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты российского газа в связи с приближением крайних сроков оплаты поставок.