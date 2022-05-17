Итальянская Eni начала открывать счета в рублях для оплаты российского газа

Итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Так как приближаются крайние сроки оплаты поставок газа, энергетическая компания Eni начала открывать счета в рублях. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Таким образом у компании будет два счета — один в евро, второй в рублях.
Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие несколько дней, Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке в качестве меры предосторожности», — заявили в Eni.
При этом подчеркивается, что компания не принимает никаких изменений действующих контрактов и что фактически платежи за газ по-прежнему будут производиться в евро.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что финская государственная энергетическая компания Gasum первой принял решение обратиться в арбитражный суд из-за требований России по оплате газа в ее отечественной валюте.