Итальянская Eni начала открывать счета в рублях для оплаты российского газа

Итальянская Eni начала открывать счета в рублях для оплаты российского газа. Фото: Pixabay

Итальянская Eni начала открывать счета в рублях для оплаты российского газа. Фото: Pixabay

Итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты российского газа.

Так как приближаются крайние сроки оплаты поставок газа, энергетическая компания Eni начала открывать счета в рублях. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Таким образом у компании будет два счета — один в евро, второй в рублях.

Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие несколько дней, Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке в качестве меры предосторожности», — заявили в Eni.

При этом подчеркивается, что компания не принимает никаких изменений действующих контрактов и что фактически платежи за газ по-прежнему будут производиться в евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что финская государственная энергетическая компания Gasum первой принял решение обратиться в арбитражный суд из-за требований России по оплате газа в ее отечественной валюте.