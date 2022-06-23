В Дубровке после взрыва полыхает жилой дом. Госпитализирован ребенок

В Дубровке после взрыва полыхает жилой дом. Госпитализирован ребенок
В Дубровке после взрыва полыхает жилой дом. Фото: "Яндекс.Карты"

В жилом пятиэтажном доме поселка Дубровка Всеволожского района Ленобласти происходит пожар на несколько этажей. С места происшествия эвакуируют жильцов.

О взрыве в жилом доме 23 июня сообщили очевидцы. По словам местных жителей, в одной из квартир дома №8 на Ленинградской улице произошел мощный хлопок, затем начался пожар. Об этом рассказывают «78.ru».

Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже, но пламя уже перекинулось на четвертый, где тоже теперь есть угроза взрыва. На месте происшествия работают спасательные службы. Источник в экстренных службах сообщил, что из дома по строительным лесам эвакуировали ребёнка. Его госпитализировали.

В настоящий момент проходит эвакуация верхних этажей. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать газ, сообщил глава администрации Андрей Низовский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера на территории пассажирского порта в Уткиной заводи днем начался пожар.

взрыв ленобласть невская дубровка пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...
Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова
Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, ...
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ