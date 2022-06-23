В Дубровке после взрыва полыхает жилой дом. Госпитализирован ребенок

В жилом пятиэтажном доме поселка Дубровка Всеволожского района Ленобласти происходит пожар на несколько этажей. С места происшествия эвакуируют жильцов.

О взрыве в жилом доме 23 июня сообщили очевидцы. По словам местных жителей, в одной из квартир дома №8 на Ленинградской улице произошел мощный хлопок, затем начался пожар. Об этом рассказывают «78.ru».

Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже, но пламя уже перекинулось на четвертый, где тоже теперь есть угроза взрыва. На месте происшествия работают спасательные службы. Источник в экстренных службах сообщил, что из дома по строительным лесам эвакуировали ребёнка. Его госпитализировали.

В настоящий момент проходит эвакуация верхних этажей. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать газ, сообщил глава администрации Андрей Низовский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера на территории пассажирского порта в Уткиной заводи днем начался пожар.