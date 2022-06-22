В пассажирском порту в Уткиной заводи горит ангар

Пожар в порту в Уткиной заводи. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в порту в Уткиной заводи. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На территории пассажирского порта в Уткиной заводи сегодня днем начался пожар.

Мощные клубы черного дыма заметили над портом, расположенным на Октябрьской набережной, 31. Рядом с горящей постройкой пришвартовано судно компании «Водоходъ» — теплоход «Леонид Соболь». Об этом сообщает «МК в Питере».

По данным городского управления МЧС, сообщение о пожаре на территории порта поступило в 14:41. Там загорелся ангар размером 20 на 40 метров.

На месте происшествия работают 29 человек личного состава МЧС с привлечением семи пожарных машин. Спустя 20 минут спасатели подали дополнительный номер 1БИС.

К настоящему моменту о возможных пострадавших не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.