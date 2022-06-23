Экс-солистка группы «Мираж» не может поверить в смерть Юрия Шатунова

Экс-солистка группы "Мираж" не может поверить в смерть Юрия Шатунова. Фото: Pxhere

Экс-солистка группы "Мираж" не может поверить в смерть Юрия Шатунова. Фото: Pxhere

Эстрадная певица и экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталья Гулькина выразила свои соболезнования по поводу кончины солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Гулькина призналась, что не может поверить в смерть коллеги. В разговоре с «МК в Питере» певица отметила, что «пока в шоке и переваривает» произошедшее.

«Не понимаю, как такое произошло. Возраст такой, что жить да жить еще», — сокрушается артистка.

Гулькина подчеркнула, что ранняя смерть Шатунова «как обухом по голове». По ее словам, певец всю жизнь нес любовь, и миллионы людей его любили, пели созданные им песни и будут еще петь много-много лет.

Певица рассказала, что они с Шатуновым часто встречались в 90-х, а после на совместных концертах, обнимались и обменивались парой фраз.

Гулькина напомнила, что у музыканта было много нервных потрясений, в том числе и с его экс-продюсером Андреем Разиным.

Юрий Шатунов ушел из жизни сегодня, 23 июня от острой сердечной недостаточности.