Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету «убийцами» почек

Некоторые летние привычки могут крайне негативно сказаться на здоровье почек и привести к обезвоживанию организма. В частности, в этот список попадают и регулярное употребление холодного кофе, а также поддержание белковой диеты.

Врач уролог-андролог «СМ-Клиника» Анжелика Шишкина рассказала, что употребление холодных кофеиновых напитков и белковая диета увеличивают риск развития мочекаменной болезни. Также в разговоре с «Доктор Питер» эксперт напомнила, что опасно и переохлаждение при купании в холодной воде, особенно для девушек.

Шишкина настоятельно не рекомендует пить слишком много холодных кофеиновых напитков в течение дня, чтобы заглушить жару. По словам врача, содержащие кофеин напитки являются диуретиками, то есть кофе не в состоянии восполнить в организме объем необходимой жидкости. Эксперт подчеркнула, что риск появления мочекаменной болезни возрастет, если часто пить что-то с кофеином из-за его связи с кальцием в пищеварительном тракте и последующем выведении почками в виде соединения соли.

Белковая диета тоже может навредить почкам, если слишком часто употреблять в пищу животный белок, так как это создаст условие для воспалительных процессов.

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