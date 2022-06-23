Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына

В ночь с 21 на 22 июня в Детскую городскую больницу №1 с ожогами поступил 13-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик попал в скорую из поселка Свердлова, где произошел несчастный случай. Около 21:00 отец ребенка по неосторожности откинул горящую канистру с бензином на сына.

В результате у мальчика диагностировали ожог верхних и нижних конечностей, груди и живота 2-3 степени. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в больнице.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и детали устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области 19-летняя девушка из-за отчима получила тяжелые ожоги во время празднования дня рождения своей матери в ночь с 19 на 20 июня. В результате пострадавшая была госпитализирована с серьезными ожогами и направлена в реанимацию.