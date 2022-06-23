Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в домогательствах своей соседки

Вчера, 22 июня, около 16:25 в правоохранительные органы Волосовского района Ленобласти обратилась заместителя директора по воспитательной работе ресурсного центра. Женщина рассказала, что одна из воспитанниц совершила насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней сожительницы.

Как стало известно Gazeta.SPB, сама 17-летняя девушка свою вину отрицает. По словам подростка, информация, переданная 15-летней пострадавшей, является правдой лишь на половину. Кроме того, несовершеннолетняя уточнила, что она действительно является бисексуалкой, и у нее уже была связь с одной из девушек в этом ресурсном центре по обоюдному согласию.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Детскую городскую больницу №1 с ожогами поступил 13-летний подросток из поселка Свердлова.