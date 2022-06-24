Жилой комплекс с дендропарком появится в Кудрово

В Кудрово строится новый жилой комплекс «Аквилон Stories». Девелопером проекта является Группа Аквилон, а ландшафтный проект разрабатывает специализированное бюро – Derevo Park.

Во дворе комплекса планируют разбить дендропарк, где пешеходной артерией станет «Зелёная река» — утопающая в зелени аллея со всеми функциональными зонами. В Группе Аквилон рассказали, что в оформлении ландшафта используются многолетние злаковые растения, луговые травы, цветочные поляны, а также разнообразные виды кустарников и деревьев. Площадь дендропарка составит один гектар.

Функциональные зоны будут оформлены в едином экостиле. Так, детские площадки, которые будут разделены по возрастам, выполнят из дерева и экологичных материалов. Для любителей активного отдыха установят площадку для стрит-бола, теннисные столы и зону воркаут. Также не обойдется здесь и без барбекю-зон, плодового сада с городскими огородами и площадки для йоги.

Сейчас возводится первая очередь проекта «Аквилон Stories», которая представляет собой два двенадцатиэтажных корпуса общей площадью порядка 57 тыс. кв. м. Корпуса рассчитаны на 649 и 341 квартиру, там есть и студии, и евро-четырехкомнатные лоты. Позже в комплексе появится подземный паркинг и сити-боксы для хранения вещей.

В квартирах применяется система защиты от шума SOUNDSTOP, включающая дополнительную звукоизоляцию в стяжке пола и окнах, установку клапанов индивидуальной вентиляции, и система inHOME, благодаря которой в мобильное приложение или планшет собственника будут автоматически поступать показания счетчиков по факту потребления. Также через inHOME можно подключиться к любой видеокамере в ЖК и управлять доступом на территорию или в квартиру. Еще одна функция — Stand by — позволит дистанционно отключать розетки в квартире. В квартирах, кроме того, предусмотрены большие балконы глубиной 1,8 м.

В ЖК «Аквилон Stories» запланированы образовательные учреждения: детский сад на 200 мест, а также школа на 825 учеников. В одном из корпусов возведут детский клуб «Аквилон Kids», который застройщик передаст безвозмездно в собственность жителям. Первые этажи в помещении займут магазины, салоны красоты, кафе и пункты выдачи маркетплейсов.

Сдача в эксплуатацию первой очереди «Аквилон Stories» запланирована на 4 квартал 2023 года. В настоящий момент строительство идет с опережением на три месяца.