Выставка пионов открылась в Ботаническом саду Петербурга

Выставка пионов пройдет с 25 июня по 3 июля. Фото: unsplash

Выставка пионов пройдет с 25 июня по 3 июля. Фото: unsplash

Сегодня, 25 июня, в Ботаническом саду открылась выставка «Пионы Северной столицы».

Петербуржцев и гостей города на выставке ждет огромное разнообразие сортов пионов. В саду обещают показать старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции. Цветы продемонстрируют зрителям все богатство палитры от темно-красных до акварельно-розовых тонов.

Цветущая экспозиция развернулась в выставочном павильоне Зеленый домик. Выставка будет работать до 3 июля.

«Очень рекомендуем посетить её дважды, чтобы полюбоваться ранними и поздними пионами, т.к. экспозиция будет обновляться по мере зацветания новых сортов», — добавили в официальной группе Ботанического сада «ВКонтакте».

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