Выставка пионов открылась в Ботаническом саду Петербурга

Выставка пионов открылась в Ботаническом саду Петербурга
Выставка пионов пройдет с 25 июня по 3 июля. Фото: unsplash

Сегодня, 25 июня, в Ботаническом саду открылась выставка «Пионы Северной столицы».

Петербуржцев и гостей города на выставке ждет огромное разнообразие сортов пионов. В саду обещают показать старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции. Цветы продемонстрируют зрителям все богатство палитры от темно-красных до акварельно-розовых тонов.

Цветущая экспозиция развернулась в выставочном павильоне Зеленый домик. Выставка будет работать до 3 июля.

«Очень рекомендуем посетить её дважды, чтобы полюбоваться ранними и поздними пионами, т.к. экспозиция будет обновляться по мере зацветания новых сортов», — добавили в официальной группе Ботанического сада «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бриг «Россия» прошел по Неве под салют на «Алых парусах». Выпускников также ждала концертная программа на Дворцовой площади. Хедлайнерами на «Алых парусах» стали Полина Гагарина и The Hatters.

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