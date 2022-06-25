Бриг «Россия» прошел по Неве под салют на «Алых парусах»

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Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса". Фото: Смольный

Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников. Масштабное шоу завершилось салютом.

В ночь на 25 июня на Дворцовой набережной и Дворцовой площади состоялся праздник «Алые паруса» для выпускников школ и колледжей города и области.

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса». Фото: Смольный

Бриг «Россия» под алыми парусами в полночь выходил на Неву от Дворцовой набережной, двигаясь до Эрмитажа с разворотом у Дворцового моста и возвращением вдоль Петропавловской крепости. Выход корабля сопровождало пиротехническое шоу.

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса». Фото: Смольный

Выпускников также ждала концертная программа на Дворцовой площади. Ведущими были певица Алсу и комик Владимир Маркони. Хедлайнерами на «Алых парусах» стали Полина Гагарина и The Hatters.

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса». Фото: Смольный

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посмотреть «Алые паруса» в Петербурге можно будет с высоты птичьего полёта.

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Бриг «Россия» прошел по Неве под салют на «Алых парусах»
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