Бриг «Россия» прошел по Неве под салют на «Алых парусах»

Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса". Фото: Смольный

Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса". Фото: Смольный

Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников. Масштабное шоу завершилось салютом.

В ночь на 25 июня на Дворцовой набережной и Дворцовой площади состоялся праздник «Алые паруса» для выпускников школ и колледжей города и области.

Бриг «Россия» под алыми парусами в полночь выходил на Неву от Дворцовой набережной, двигаясь до Эрмитажа с разворотом у Дворцового моста и возвращением вдоль Петропавловской крепости. Выход корабля сопровождало пиротехническое шоу.

Выпускников также ждала концертная программа на Дворцовой площади. Ведущими были певица Алсу и комик Владимир Маркони. Хедлайнерами на «Алых парусах» стали Полина Гагарина и The Hatters.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посмотреть «Алые паруса» в Петербурге можно будет с высоты птичьего полёта.