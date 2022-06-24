Посмотреть «Алые паруса» в Петербурге можно будет с высоты птичьего полёта

Посмотреть "Алые паруса" в Петербурге можно будет с высоты птичьего полёта. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Посмотреть "Алые паруса" в Петербурге можно будет с высоты птичьего полёта. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Уже через несколько часов в Санкт-Петербурге стартует праздничная программа для выпускников, а после по Неве проплывет бриг с алыми парусами. Посмотреть на это зрелище можно и в режиме онлайн.

Прямую трансляцию с «Алых парусов» будет вести Пятый канал. Начало запланировано на 22:00, сообщает пресс-служба «Пятого канала».

Так, в акватории Невы и на Дворцовой площади разместятся десятки телекамер. Телекамеры в составе 40 штук будут сопровождать сам проход брига, ещё примерно 20 установлены для трансляции концерта на Дворцовой площади. А кадры с высоты птичьего полета можно будет увидеть благодаря двум видовым камерам.

В районе Зимнего дворца установили четыре передвижные телевизионные станции, а также задействовали 150 технических специалистов, а также множество операторов. Для подключения техники использовано 15 км оптоволоконного кабеля, для глубинных работ в акватории Невы привлекали аквалангистов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году следить за тем, кого допускать на «Алые паруса», будут строго. Предполагается, что праздник смогут посетить только выпускники и учителя.